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    • 08.04.2020 20:44
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    Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 10 bin 869'a yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.

    Fransa'da ölü sayısı 11 bine dayandı!

    Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.

    Detaylar gelecek...

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