Son dakika haberine göre, Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.
Detaylar gelecek...
Son dakika haberine göre, Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.
Detaylar gelecek...
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