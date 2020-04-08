Çin’de can kaybı durdu

Çin'de Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı Ocak ayından bu yana dün ilk kez hiçbir ölüm yaşanmadı. Salgının ortaya çıktığı ülkede son 24 saatte sadece 32 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Böylece Çin'deki toplam vaka sayısı 81 bin 740'a çıktı. Öte yandan dünya genelindeki Corona vaka sayısı ise 1 milyon 325 bini aştı.
KARANTİNA KALDIRILDI
Virüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde 76 gün sonra karantina kaldırıldı.
KARANTİNA KALDIRILDI
Virüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde 76 gün sonra karantina kaldırıldı.
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