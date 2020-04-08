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    • Dünya
    • 08.04.2020 Gazete
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    ’de can kaybı durdu

    'de Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı Ocak ayından bu yana dün ilk kez hiçbir ölüm yaşanmadı. Salgının ortaya çıktığı ülkede son 24 saatte sadece 32 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Böylece Çin'deki toplam vaka sayısı 81 bin 740'a çıktı.

    Çin’de can kaybı durdu
    Çin'de Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı Ocak ayından bu yana dün ilk kez hiçbir ölüm yaşanmadı. Salgının ortaya çıktığı ülkede son 24 saatte sadece 32 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Böylece 'deki toplam vaka sayısı 81 bin 740'a çıktı. Öte yandan dünya genelindeki Corona vaka sayısı ise 1 milyon 325 bini aştı.



    KARANTİNA KALDIRILDI
    Virüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde 76 gün sonra karantina kaldırıldı.

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