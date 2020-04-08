Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.04.2020 22:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 22:52
    ABONE OL

    ’de yapılan koronavirüs anketinde , ’ı geride bıraktı

    'de yapılan bir ankette çoğunluğun eski Başkan 'nın koronavirüs salgınını, mevcut Başkan 'tan daha iyi yöneteceğini düşündüğü ortaya çıktı.

    Koronavirüs anketinde Obama Trump’ı geride bıraktı

    'de yapılan bir ankette çoğunluğun eski Başkan 'nın koronavirüs salgınını, mevcut Başkan 'tan daha iyi yöneteceğini düşündüğü ortaya çıktı.

    Politico Dergisi ile Morning Consult şirketinin 1990 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 52'si Obama'nın, yüzde 38'i Trump'ın koronavirüs salgınını daha iyi yönetebileceğini belirtti.

    Ankete katılanların yüzde 54'ü Trump'ın salgın yönetimini "kötü" ya da "fena değil" olarak değerlendirirken, "iyi" ya da "mükemmel" bulanların oranı yüzde 40'ta kaldı.



    TRUMP, JOE BIDEN'IN ÖNÜNDE!
    Öte yandan ankette Demokrat Parti başkan aday adayı ile kıyaslandığında ise Trump daha öne çıktı. Katılımcıların yüzde 36'sı koronavirüs krizini Biden'ın daha iyi yönetebileceğini düşünürken, bu oran Trump için yüzde 44 düzeyinde çıktı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya ABD’de yapılan koronavirüs anketinde Barack Obama, Donald Trump’ı geride bıraktı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri