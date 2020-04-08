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    • 08.04.2020 19:16
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    Son dakika: ABD lerinde şoke eden karar: Demokrat Başkan aday adayı yarıştan çekildi

    Son dakika haberine göre, ABD'de 2020 başkanlık leri için Demokratlar'ın aday adayı 'ın seçim kampanyasını askıya aldığı bildirildi.

    ABD seçimlerinde şoke eden karar!

    ABD'de 2020 başkanlık leri için Demokratlar'ın aday adayı 'ın seçim kampanyasını askıya aldığı bildirildi.

    Bernie Sanders'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Sanders'ın bu sabah kampanya ekibiyle bir telekonferans görüşmesi yaptığı belirtildi.

    Sanders'ın bu görüşmede, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyayı askıya almaya karar verdiğini açıkladığı aktarıldı.

    Uzun süre Demokratlar'ın "favori" adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.

    PARTİLER RESMİ ADAYLARINI AĞUSTOSTAKİ KONGRELERDE AÇIKLAYACAK
    Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

    Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak.Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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