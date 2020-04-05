Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi
Son dakika haberi göre, İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887 oldu. Ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde sadece günlük 300 bin maske ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.
Dünya
05.04.2020 19:05
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Son Güncelleme: 05.04.2020 19:13
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Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.
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