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Son dakika: 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi

Son dakika haberi göre, 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887 oldu. Ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde sadece günlük 300 bin maske ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.

  • Dünya
  • 05.04.2020 19:05
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 19:13
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