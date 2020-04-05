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Son dakika: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 253 bin 597 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

  • Dünya
  • 05.04.2020 13:22
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 13:22
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Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 253 bin 597 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla 'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla (38 bin 80), (26 bin 400), (20 bin 996), (19 bin 736), (15 bin 438) ve ABD (14 bin 828) oldu.

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