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İran'dan ABD'ye çok sert tepki: Gerçek bir insanlık suçudur

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vermesi beklenen krediye, Washington yönetiminin muhalefet etmesinin insanlık suçu olduğunu belirtti.

  • Dünya
  • 05.04.2020 18:08
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 18:08
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İran'dan ABD'ye çok sert tepki

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık malzemelerine yaptırım, insan haklarına aykırı hukuk dışı bir girişim ve Trump'ın İran milletine apaçık düşmanlığıdır. İran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin muhalefeti, gerçek bir insanlık suçudur."

İRAN, 5 MİLYAR DOLAR KREDİ TALEP ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

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