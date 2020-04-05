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Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi!

Son dakika haberleri... 'da son 24 saatte yeni tip nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.

  • Dünya
  • 05.04.2020 12:51
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 13:13
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