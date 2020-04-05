Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.
Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi!
Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.
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