İngiltere son 24 saat içinde 708 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını haybettiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de son 24 saatte 708 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde toplamda 4 bin 313 kişi öldü.
Ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısının ise 41 bin 903'e yükseldiği belirtildi.
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