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: 'nin virüs bilançosunda korkutan artış!

haberi... 'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısının ise 41 bin 903’e yükseldiği belirtildi.

  • Dünya
  • 04.04.2020 16:13
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 16:55
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Kabus gibi! Son sayıyı açıkladılar

son 24 saat içinde 708 kişinin daha virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını haybettiğini bildirdi.

nedeniyle İngiltere'de son 24 saatte 708 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde toplamda 4 bin 313 kişi öldü.

Ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısının ise 41 bin 903'e yükseldiği belirtildi.

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