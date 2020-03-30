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'a ait "" tablosu ’da çalındı

'da Amsterdam kentinin doğusunda yer alan Singer Laren Müzesi, ünlü ressam Vincent ’a ait "" tablosunun çalındığını açıkladı. Tablo, "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı.

  • Dünya
  • 30.03.2020 18:15
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 18:15
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Ünlü tablo Hollanda'da çalındı

'a ait "" tablosu 'da çalındı.

Hollanda'da Amsterdam kentinin doğusunda yer alan Singer Laren Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosunun çalındığını açıkladı.

Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi'nden sergilenmek üzere ödünç alınan, Van Gogh'a ait 1884 tarihli "İlkbahar Bahçesi" tablosunun dün gece çalındığı bildirildi.

Tablo, "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı.

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