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Son dakika: 'dan ABD, , ve Avrupa'dan gelenlere sebebiyle giriş yasağı

Son dakika haberi... virüs dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. 'da, yeni tip (Kovid-19) küresel salgınına karşı ABD, , ve Avrupa'nın çoğu ülkesinden yolculara giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

  • Dünya
  • 31.03.2020 06:45
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 06:49
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Japonya'dan flaş karar! Hepsi yasaklandı

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesinin genişletildiğini açıkladı.

Bakan Motegi, ABD, , ve neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde son 14 gün seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

Bu kapsamda ABD, Kanada, Avrupa'dan , Yunanistan ve Pasifik'ten Güney Kore ve Çin'in ilave edildiği liste, toplamda 73 ülkeye ulaştı.

Öte yandan tedbirler kapsamında seyahat edilmemesi çağrısında bulunulan ülke listesinin de genişletildiği duyuruldu.

Bu doğrultuda Japonya vatandaşlarına ABD, Çin, Güney Kore dahil olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

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