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'de koronavirüs vaka sayısı artıyor!

'de ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. İşgal altındaki ile abluka altındaki Şeridi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplam vaka sayısı 116’ya çıktı.

  • Dünya
  • 30.03.2020 23:55
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 23:56
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Filistin'de vaka sayısı artıyor

'de ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. İşgal altındaki ile abluka altındaki Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplam vaka sayısı 116'ya çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece 10'u Gazze Şeridi'nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısı 116'ya yükseldi.

17 HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Hastalardan 17'si tedavilerinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Mart'ta 'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu, Filistin'de Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

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