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Son dakika: (Kovid-19) vaka sayısı 700 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 700 bini geçti.

  • Dünya
  • 29.03.2020 19:31
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 20:47
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Vaka sayısı 700 bini geçti!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 700 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 702 bin 348'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE GÖRÜLDÜ
Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 131 bin 403 vakayla olurken, onu 97 bin 689 vakayla takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 439 vaka kayda geçti. 78 bin 799 vakanın görüldüğü , 60 bin 659 vakanın görüldüğü Almanya, 38 bin 309 vakanın görüldüğü , 37 bin 575 vakanın görüldüğü Fransa, 19 bin 552 vakanın görüldüğü , 14 bin 829 vakanın görüldüğü İsviçre, 10 bin 866 vakanın görüldüğü , 10 bin 836 vakanın görüldüğü Belçika, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

DÜNYA GENELİNDE 33 BİN 178 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 33 bin 178 kişi hayatını kaybetti.

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