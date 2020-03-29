Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), Coronavirüs'ü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini iddia etti. Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında Coronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.
Rusya: İlaç geliştirdik
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), Coronavirüs'ü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini iddia etti. Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında Coronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.
- Dünya
- 29.03.2020
- Gazete
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