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: İlaç geliştirdik

Federal Biyomedikal Ajansı (), Coronavirüs'ü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini iddia etti. Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve , 'in ve 'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında Coronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

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Rusya: İlaç geliştirdik
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (), Coronavirüs'ü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini iddia etti. Açıklamada, " FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve , 'in ve 'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında Coronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

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