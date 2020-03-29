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Kim coronavirüsten 1 milyon dolar bağışlayacak

Coronavirüs, dünya çapında bir kriz halini alırken, ünlü isimler de salgına karşı mücadelede harekete geçti. ev hallerini paylaşan birçok isim, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması çağrısı yapıyor. Kim , kendi markası için 'ten 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

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1 milyon dolar
Coronavirüs, dünya çapında bir kriz halini alırken, ünlü isimler de salgına karşı mücadelede harekete geçti. ev hallerini paylaşan birçok isim, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması çağrısı yapıyor. Kim , kendi markası için 'ten 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

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