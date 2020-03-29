Coronavirüs, dünya çapında bir kriz halini alırken, ünlü isimler de salgına karşı mücadelede harekete geçti. Sosyal medyadan ev hallerini paylaşan birçok isim, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması çağrısı yapıyor. Kim Kardashian, kendi markası Skims için Koronavirüs'ten etkilenen ailelere 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.
Kim Kardashian coronavirüsten etkilenen ailelere 1 milyon dolar bağışlayacak
Coronavirüs, dünya çapında bir kriz halini alırken, ünlü isimler de salgına karşı mücadelede harekete geçti. Sosyal medyadan ev hallerini paylaşan birçok isim, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması çağrısı yapıyor. Kim Kardashian, kendi markası Skims için Koronavirüs'ten etkilenen ailelere 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.
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