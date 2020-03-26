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Son dakika: Vatikan'da şoku! Papa ile aynı konutta kalan rahipte korona virüs tespit edildi

Son dakika haberi... virüs kabusu dünyayı esir almaya devam ediyor. Katolik kilisesi ruhani lideri ile aynı konutta kalan bir rahipte corona virüs tespit edildi.

  • Dünya
  • 26.03.2020 14:19
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 14:19
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