Salgın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapısını çaldı. Prens Charles'ın Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Prens, İskoçya'da karantinaya alındı. Gözler, 12 Mart'ta görüştüğü annesi Kraliçe Elizabeth'te...
Prens Charles’ın Coronavirüs testi pozitif çıktı! Gözler Kraliçe Elizabeth'e çevrildi...
Salgın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapısını çaldı. Prens Charles'ın Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Prens, İskoçya'da karantinaya alındı. Gözler, 12 Mart'ta görüştüğü annesi Kraliçe Elizabeth'te...
- Dünya
- 26.03.2020
- Gazete
Salgın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapısını çaldı. Prens Charles'ın Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Prens, İskoçya'da karantinaya alındı. Gözler, 12 Mart'ta görüştüğü annesi Kraliçe Elizabeth'te...
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