Bugünkü
Takvim

’ın Coronavirüs testi pozitif çıktı! Gözler 'e çevrildi...

Salgın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapısını çaldı. 'ın Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Prens, İskoçya'da karantinaya alındı. Gözler, 'ta görüştüğü annesi 'te...

ABONE OL


Salgın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapısını çaldı. Prens Charles'ın Corona'ya yakalandığı anlaşıldı. Prens, İskoçya'da karantinaya alındı. Gözler, 12 Mart'ta görüştüğü annesi Kraliçe Elizabeth'te...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Prens Charles’ın Coronavirüs testi pozitif çıktı! Gözler Kraliçe Elizabeth'e çevrildi...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri