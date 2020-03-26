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Son dakika: , 'ta bir üssü daha boşaltıyor

Son dakika haberine göre, öncülüğündeki karşıtı koalisyon, ABD ve koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Musul'daki Kayyara Hava Üssü'nü de güvenlik güçlerine bıraktıklarını duyurdu.

  • Dünya
  • 26.03.2020 18:42
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 18:42
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ABD birini daha boşaltıyor!
öncülüğündeki koalisyon, El Kaim Üssü'nden sonra Kayyara Üssü'nü de Güvenlik Güçlerine bırakarak çekiliyor

Koalisyon açıklamasında, "Birleşik Görev Gücü, Doğal Kararlılık Operasyonu, Irak Güvenlik Güçleri ile 26 Mart'ta Irak'taki Batı Kayyara Hava Üssü'nün teslimine yönelik bir tören düzenledi." ifadesine yer verildi.

Koalisyon güçlerinin, Irak'ta 'la mücadele çabalarına destek vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada, koalisyonun süreç içerisinde güçlerini belirli üslere çekeceği bilgisi paylaşıldı.

"IRAK HAVA KUVVETLERİ İÇİN KRİTİK BİR ÜSTÜR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koalisyonun İdame Direktörü Tuğgeneral Vincent Barker, üssün Musul'un DEAŞ'tan alınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Barker, "Özellikle bu üs, DEAŞ'ın sığınaklarına yönelik saldırıları düzenleyen Irak Hava Kuvvetleri için kritik bir üstür." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, EL KAİM ÜSSÜ'NÜ DE IRAK GÜÇLERİNE BIRAKMIŞTI
Koalisyon kuvvetleri, gelecek günlerde üssü tamamen boşaltmış olacak.

ABD, kısa süre önce de Irak-Suriye sınırına yakın stratejik öneme sahip El Kaim Üssü'nü, Irak güçlerine bırakmıştı.

Söz konusu adımların, İran destekli grupların, Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerinin konuşlu bulunduğu üslere saldırı düzenlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.


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