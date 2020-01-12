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  • 12.01.2020 15:47
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 16:11

'ın vurduğu üssü ilk kez görüntülendi!

'nin öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden 'ın vurduğu 'taki üssü ilk kez görüntülendi. 'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin yerel saatle 23.00'da hava üssünü terk ettiğini bazılarının ise sığınaklara yerleşerek saldırıyı beklediklerini söyledi.

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