Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran'ın vurduğu Irak'taki ABD üssü ilk kez görüntülendi. CNN'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin yerel saatle 23.00'da hava üssünü terk ettiğini bazılarının ise sığınaklara yerleşerek saldırıyı beklediklerini söyledi.
İran'ın Irak'taki ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında üssün uydu fotoğrafları yayınlanmıştı.
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