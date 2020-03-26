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Başkanı : Hayat ’a kadar normale dönebilir

’de Coronavirüs vaka ve ölümleri çoğaldı. Başkan , açıklama yaptı: "'na () kadar eski haline getirebilirsek, sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." dedi.

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Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de panik başladı. Vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 800'e çıktı. ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, telekonferans yoluyla, uzmanların ve halkın sorularını yanıtladı. Trump, geçen hafta yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini kaydederek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek, sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce hiç bu tür önlemler almadık ama şimdi almak zorundaydık. Salgın, ülkemiz için çok acı verici ve istikrarı bozucu bir durum."

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