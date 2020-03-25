Avrupa'da papazlar Kovid-19'a karşı sokağa indi!

Çin 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs 2 ay gibi kısa bir sürede bütün dünyanın sorunu haline geldi. Ülkeler koronavirüsün etkilerini hem sosyal ve ekonomik hem de kültürel olarak atlatmaya çalışıyor. Yeni yasalar, yeni kurallar, yasaklar ve birçok farklı tedbirle koronavirüsün yayılmasını önlemek için adımlar atılıyor.

Özellikle İtalya'nın son bir ay içinde en çok can kaybı veren ülke olması dikkat çekerken Avrupa'nın en ünlü caddeleri ve şehirleri bomboş kalmış durumda. İnsanlar evlerinden çıkamıyor, arkadaşlarıyla görüşemiyor ve işlerine gidemiyor. Avrupa'da yaşanan bu kaosu çok önceden tahmin ederek tedbirlerini Ocak ayının ortalarında almaya başlayan Türkiye ise bütün dünyada koronavirüsle mücadele konusunda örnek gösterilen ülke haline gelmişti.



PAPAZLAR SOKAKLARI KUTSADI

Kuzey Makedonya'da papazlar sokak sokak gezerek şehirleri kutsadı. Kamyonet arkasında dua eden papazların bu görüntüleri sonrası sosyal medyada birçok hesap dua karşıtı tweetlerini silmeye başladı. Fransa'da kiliselerden çan sesleri yükseldi. Papazlar, ''evlerinizden çıkmayın, dualarınızı evlerinizde edin'' çağrısında bulundu. Günah çıkarma işlemlerini askıya alan papazlar ''Tanrıya doğrudan dua edip günah çıkarabilirsiniz'' açıklamasında bulundu. Bu ifadeler sonrası papalık kurumunun binlerce yıldır ''Tanrısal'' kabul edilen özelliği de askıya alınmış oldu.







DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN ''DUA'' KARARINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları ferahlatmak ve bu süreçte dini hassasiyetleri elden bırakmamak için yatsı ezanı sonrası camilerden duaların okunması kararını aldı. Milyonlarca vatandaş evlerinden dualara katıldı ve koronavirüse karşı Allah'a sığınmanın ferahlığını hissetti. Uzmanlar bu süreçte alınacak fiziksel önlemlerin yanı sıra ruhsal açıdan da duanın ve Allah'a sığınmanın gerekliliğinden bahsediyor. İnsanların kendilerini iyi hissetmeleri ve Allah'a sığınmaları korkuyu azaltırken; dua etmeleri koronavirüse karşı ruhsal olarak daha dirençli hale gelmelerini sağlıyor.





Ancak tüm bu olumlu yönleri görmezden gelen ''Avrupa'' hayranı bir grup, alınan bu kararın ''gericilik'' olduğunu ifade etmiş ve Türkiye aleyhinde algı operasyonu başlatmıştı.





