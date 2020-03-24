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'da 5 bakan e (Kovid-19) yakalandı

'de ortaya çıkan ve can almaya devam eden durdurulamıyor. Sahraaltı ülkesi 'da son 24 saatte 15 yeni vaka daha kaydedilmesiyle vaka sayısı 114'e yükseldi. Enfekte olanlar arasında 5 bakan olduğu öğrenildi.

  • Dünya
  • 24.03.2020 21:55
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 21:56
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O ülkede 5 bakan koronavirüse yakalandı!

'de ortaya çıkan ve can almaya devam eden durdurulamıyor.

Sahraaltı ülkesi 'da son 24 saatte 15 yeni vaka daha kaydedilmesiyle vaka sayısı 114'e yükseldi.

5 BAKAN DA VİRÜSE YAKALANDI
Ulusal Müdahale Komitesi'nden yapılan açıklamada, enfekte olanlar arasında 5 bakan olduğu vurgulandı.

Açıklamada, vakalardan 2'sinin iyileştiği, vakalarla temasta bulunan 958 kişinin izlendiği belirtildi.

Sahraaltı 'da virüsten ilk ölümün yaşandığı Burkina Faso'da salgını engellemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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