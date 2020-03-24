Çin'de ortaya çıkan ve can almaya devam eden koronavirüs durdurulamıyor.
Sahraaltı ülkesi Burkina Faso'da son 24 saatte 15 yeni vaka daha kaydedilmesiyle vaka sayısı 114'e yükseldi.
5 BAKAN DA VİRÜSE YAKALANDI
Ulusal Müdahale Komitesi'nden yapılan açıklamada, enfekte olanlar arasında 5 bakan olduğu vurgulandı.
Açıklamada, vakalardan 2'sinin iyileştiği, vakalarla temasta bulunan 958 kişinin izlendiği belirtildi.
Sahraaltı Afrika'da virüsten ilk ölümün yaşandığı Burkina Faso'da salgını engellemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
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