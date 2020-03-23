Coronavirüsten tedavi görüp sağlığına kavuştu! 35 bin dolarlık faturayı görünce şoke oldu...

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilen ABD'deki hastane faturaları Covid-19 salgını nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Coronavirüs tedavisi gören bir kadına yaklaşık 230 bin lira (35 bin dolar) fatura çıkarıldı.
Danni Askini isimli bir kadın yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı.
Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ise Coronavirüs testi ve tedavisi tamamen ücretsiz.
Danni Askini isimli bir kadın yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı.
Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ise Coronavirüs testi ve tedavisi tamamen ücretsiz.
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