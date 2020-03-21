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Milan duyurdu: ve oğlu 'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsanelerinden ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu 'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

  • Dünya
  • 22.03.2020 03:33
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 03:33
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Dünyaca ünlü eski futbolcuda koronavirüs çıktı

kulübü 'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsanelerinden ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu 'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

2 HAFTA KARANTİNADA KALACAKLAR
Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı.

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