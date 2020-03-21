İtalya kulübü AC Milan'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsanelerinden Paolo Maldini ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
2 HAFTA KARANTİNADA KALACAKLAR
Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.