İtalya kulübü AC Milan'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsanelerinden Paolo Maldini ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

2 HAFTA KARANTİNADA KALACAKLAR

Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı.