Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüs can almaya devam ediyor.
Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu.
Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü.
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