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can almaya devam ediyor! 'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran can almaya devam ediyor. Güney Amerika ülkesi 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 21.03.2020 23:14
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 23:14
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O ülkede koronadan ilk ölüm!

'de ortaya çıkan ve dünyayı saran can almaya devam ediyor.

Güney Amerika ülkesi 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu.

Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.

Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü.

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