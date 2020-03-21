Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüs can almaya devam ediyor.

Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu.

Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.

Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü.