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Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

Başkanı Trump koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti. Trump virüse karşı alınan önlemler kapsamında "Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

  • Dünya
  • 20.03.2020 19:04
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 19:48
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Trump'tan koronavirüs açıklaması! Kapattılar

Başkanı , Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MARKETLERİ DE KAPATTILAR
Trump virüse karşı alınan önlemler kapsamında "Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "ABD ve Meksika'nın ortak sınırlarını, zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldığını duyurmak istiyorum." dedi.

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