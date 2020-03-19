Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 9 bine dayandı.

Dünya genelinde 8 bin 982 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 220 bin 199'a çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 769.





ALMANYA'DA KORKUTAN TABLO

Almanya'da 2801 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam sayı 10 bin 999'a yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26.



