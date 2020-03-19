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dakika: 'da virüs vaka sayısı 10 bine çıktı

dakika haberi... virüs dünyayı esir almaya devam ediyor. 'da vaka sayısı 1 günde 2 bin 801 kişi artarak 10 bin 999'a yükseldi.

  • Dünya
  • 19.03.2020 12:48
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 12:54
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Almanya'da korkunç tablo! 1 günde 2 bin 801 kişi...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 9 bine dayandı.

Dünya genelinde 8 bin 982 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 220 bin 199'a çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 769.

ALMANYA'DA KORKUTAN TABLO
'da 2801 yeni virüs vakası tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam sayı 10 bin 999'a yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26.

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