Game of Thrones'a bir korona şoku daha: Indira Varma'ya koronavirüs teşhisi konuldu

ITZIAR ITUNO

İspanyol dizisi La Casa de Papel'in yıldız oyuncusu Itziar Ituno, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

'Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.'