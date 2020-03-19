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Game of Thrones'a bir korona şoku daha: Indira Varma'ya koronavirüs teşhisi konuldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Birçok ünlü ismin korona testi pozitif çıktı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Game of Thrones'da rol alan Kristofer Hijvu'ya koronavirüs teşhisi konumuştu. Bir Game of Thrones oyuncusunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. İşte koronavirüse yakalanan ünlüler

19.03.2020 12:18 - Son Güncelleme: 19.03.2020 12:27
Game of Thrones'a bir korona şoku daha: Indira Varma'ya koronavirüs teşhisi konuldu

Game of Thrones dizisinde Ellaria Sand karakterini canlandıran Indira Varma Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

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Game of Thrones'a bir korona şoku daha: Indira Varma'ya koronavirüs teşhisi konuldu

Şimdilerde Emilia Clarke ile The Seagull adlı bir tiyatro oyunu için çalışmalara başlayan Varma, tüm gösterilerin iptal olduğunu söyledi.

Game of Thrones'a bir korona şoku daha: Indira Varma'ya koronavirüs teşhisi konuldu

İngiliz oyuncu dün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla virüsün kendisinde olduğunu, "Bu virüsle yatakta yatıyorum ve hiç hoş değil. Güvende ve sağlıkla kalın. İnsanlara karşı iyi olun" sözleriyle açıkladı.

Game of Thrones'a bir korona şoku daha: Indira Varma'ya koronavirüs teşhisi konuldu

ITZIAR ITUNO

İspanyol dizisi La Casa de Papel'in yıldız oyuncusu Itziar Ituno, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

'Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.'

Game of Thrones'a bir korona şoku daha: Indira Varma'ya koronavirüs teşhisi konuldu

CANSEL ÇÖRDÜK

'Kısmetse Olur' programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu zamana kadar virüsle dalga geçtiğini söyleyen Çördük, "Çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum" dedi.

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