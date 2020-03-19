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yayılmaya devam ediyor! 'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. ülkesi 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

  • Dünya
  • 19.03.2020 23:08
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 23:10
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Koronavirüs durdurulamıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Çin'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

Devlet Başkanı Nayib Bukele düzenlediği basın toplantısında başkent San Salvador'un 113 kilometre kuzeyindeki Metapan kentindeki hastanede bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Bukele, virüs tespit edilen hastanın yakın zamanda İtalya'ya seyahat etmiş biri olduğunu belirtti.

Hastanın şu ana kadar kaç kişiyle temas ettiğinin bilinmediğini kaydeden Bukele, bu kişilerin araştırılıp testten geçirileceğini söyledi.

Bukele, başkent San Salvador'da 2 bin 300 yataklı bir hastanenin salgın riskine karşı önlem olarak hazırlandığını bildirdi.

ÜLKELERİNDE VAKA SAYISI 2 BİN 45'E YÜKSELDİ
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları 'da 540, Şili'de 342, Peru'da 234, Ekvador'da 199, Meksika'da 118, Panama'da 109, Kolombiya'da 108, Arjantin 97, Kosta Rika 69, Uruguay 79, Venezuela 36, Dominik Cumhuriyeti'nde 34, Bolivya'da 15, Paraguay ve 'da 11'er, Jamaika'da 15, Honduras 12, Guatemala 9, Porto Riko 6, El Salvador'da ise 1 olmak üzere 2 bin 45'e çıktı.

Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Brezilya'da 6, Arjantin'de 3, Ekvador'da 3, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Guatemala, Meksika, Kosta Rika'da 1'er olmak üzere 18 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.

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