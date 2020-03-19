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'ya nereden yayıldı? Çarpıcı iddia

Çin'de ortaya çıkan ancak Çin'in aldığı sert tedbirler sayesinde zor da olsa durdurulan salgınının yeni merkezi olarak açıklandı. Başta İtalya olmak üzere İspanya, Almanya, Fransa gibi ülkeler şiddetlenen salgınla mücadele ediyor. Avrupa'da koronavirüs salgınının bu denli hızlı yayılması bazı soruları da akıllara getirdi. Alman Der Spiegel Gazetesi, salgının Avrupa'daki yayılma noktasını yazdı.

  • Dünya
  • 19.03.2020 07:30
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 07:33
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Koronavirüs Avrupa'ya nereden yayıldı? Çarpıcı iddia

Covid-19 virüsü kapan bazı Almanya, Norveç, Danimarka ve İsveç vatandaşlarının tatillerini Ischgl kayak merkezinde geçirdiklerini kaydeden gazete, buradaki işletmelerden birinde çalışan bir barmenin le enfekte olduğunu hatırlattı.

Ischgl kayak merkezi, enfekte olanların sayısının açıklandığı geçen hafta sonuna kadar hizmet vermeye devam etti.

Der Standard gazetesi, otel ve teleferik sahiplerinin kayak merkezindeki insanların sağlığının tehlike altında olmasına rağmen, elde edecekleri kazancı kaçırmak istemediklerini kaydetti.

Ischgl Belediye Başkanı Werner Kurtz, suçlamalara sert tepki göstererek tüm önlemlerin zamanında alındığını söyledi.

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