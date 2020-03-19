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Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel uygulanacağını açıkladı.

  • Dünya
  • 20.03.2020 04:55
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 04:55
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O ülkede koronavirüs karantinası!

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel uygulanacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Fernandez, eyalet valileriyle Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'un yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00:00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

"HERKES EVİNDE KALMALI"
Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Fernandez, karantina süresi boyunca, Sahil Güvenlik, Jandarma, Federal ve Eyalet polislerinin sokağın güvenliğini sağlayacağını ve geçerli sebebi olmadığı halde sokağa çıkanlar için cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

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