Bugünkü
Takvim

Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı kritik eşikte

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

  • Dünya
  • 16.03.2020 13:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 13:50
ABONE OL
İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı kritik eşikte
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri