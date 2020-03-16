Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı kritik eşikte

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 kişi artarak 853'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 kişi artarak 853'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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