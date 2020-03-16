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'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artarak 298'e yükseldi

, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 298'e yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, ülkede teyit edilen vaka sayısında "büyük sıçrama" olduğunu belirtti.

  • Dünya
  • 17.03.2020 00:43
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 00:43
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İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 298'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

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