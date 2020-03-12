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Son dakika: , 'ın birçok noktasında ’a yakın gruplara hava saldırısı düzenledi

Son dakika haberi... göre, güçleri ülkenin birçok kentinde ’a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.

  • Dünya
  • 13.03.2020 01:50
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 01:50
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