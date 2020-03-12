Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
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Son dakika: ABD, Irak'ın birçok noktasında İran’a yakın gruplara hava saldırısı düzenledi
Son dakika haberi... Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran’a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
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