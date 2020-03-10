Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'da koronavirüsten ilk ölüm

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Hamad Hasan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 'dan geldikten 5 gün sonra Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Can Huri isimli vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

  • Dünya
  • 10.03.2020 13:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 13:50
ABONE OL
O ülkede koronavirüsten ilk ölüm

Vefat eden hastanın tedavi gördüğü başkent Beyrut'taki Hastanesi'nde düne kadar sağlık durumunun iyi göründüğünü vurgulayan Hasan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi konusunda yeni birtakım uygulamaları devreye sokacaklarını ifade etti.

Refik Hariri Hastanesi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, 9 yeni vakayla birlikte Kovid-19 salgınına yakalananların sayısının 41'e yükseldiği aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca Kovid-19 tespit edilen 4 kişinin sağlık durumunun kritik olduğuna dikkati çekilmişti.

hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) da Kovid-19 vakalarının görüldüğü , Kuveyt ve uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Lübnan'da koronavirüsten ilk ölüm
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri