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Son dakika: : te koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Ali Pilli, ’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir e koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.

  • Dünya
  • 10.03.2020 09:45
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 09:50
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