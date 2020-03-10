Donald Trump Koronavirüse yakalandı mı? Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması!
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip Koronavirüs hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 3 bini aştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Trump Koronavirüse mi yakalandı? Sorusu aratılırken Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray, 'testi gerektirecek bir durum olmaması nedeniyle Trump'ın şu ana kadar koronavirüs testi yaptırmadığı' belirtildi.
Çin'in Vuhan kentinde başlaya ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gün geçtikçe farklı ülkelere sıçramaya ve can almaya devam diyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada herkesi korkutan ifadeleri kullandı. "Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin corona virüs vaka sayısını geçtik" diye konuşan Ghebreyesus, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" ifadelerini kullandı.
ABD içindeki bu tartışmalar üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan COVID-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir" dedi.