Donald Trump Koronavirüse yakalandı mı? Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması!

ABD içindeki bu tartışmalar üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan COVID-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir" dedi.