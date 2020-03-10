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: Almanya , darbeci Hafter ile bir araya geldi

haberi... Almanya Angela , 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ile görüştü. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede Libya'daki ihtilaf konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

  • Dünya
  • 10.03.2020 17:22
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 17:29
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Almanya Başbakanı Merkel, Hafter ile bir araya geldi

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan 'in, ile bir araya geldiğini, başkent 'deki görüşmede 'daki ihtilaf konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Görüşmede Merkel'in, Libya sorununda askeri çözüm olmayacağını vurguladığını ifade eden Seibert, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara atıfta bulunarak ateşkes ve siyasi süreç konusunda ilerlemenin elzem olduğunu söylediğini aktardı.

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