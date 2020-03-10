Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel'in, Halife Hafter ile bir araya geldiğini, başkent Berlin'deki görüşmede Libya'daki ihtilaf konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.





Görüşmede Merkel'in, Libya sorununda askeri çözüm olmayacağını vurguladığını ifade eden Seibert, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara atıfta bulunarak ateşkes ve siyasi süreç konusunda ilerlemenin elzem olduğunu söylediğini aktardı.