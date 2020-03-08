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'de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan Koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. ’de korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 19’a yükseldi.

  • Dünya
  • 08.03.2020 09:53
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 09:53
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ABD'de Koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde her geçen gün can kaybı artıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. genelinde korona virüs kaynaklı ölümlerin 19'a ulaştığı bildirilirken, virüs görülen eyalet sayısının ise 36'ya yükseldiği açıklandı. Korona virüsü vakası nedeniyle ülke genelinde konserler ve konferanslar da iptal ediliyor. Salgının görüldüğü birçok eyalette okullarda eğitime ara verilirken, spor müsabakaları da iptal ediliyor.


TRUMP VE AİLESİ İÇİN RİSK OLUŞTURMUYOR
ABD Başkanı 'ın Maryland eyaletinde 29 Şubat'ta katıldığı Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'nda bir kişide korona virüsü görüldü. 'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in söz konusu katılımcı ile birebir iletişime girmediği, Trump ailesi ve Beyaz Saray i herhangi bir risk oluşmadığı, konuya ilişkin her türlü önlemin alındığı ifade edildi.

'ta ise yeni tip korona virüsü vaka sayısının bir günde 89'a yükselmesi üzerine eyalette "acil durum" ilan edildi.

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