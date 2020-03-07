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İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in hacklenen hesabından ve paylaşımı

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabını kısa süreliğine ele geçiren ve Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, ve Türk bayraklarının yer aldığı mesajlar paylaştı.

  • Dünya
  • 07.03.2020 15:14
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 15:19
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Hacklenen hesabından Filistin ve Türkiye paylaşımı

Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı, sabah erken saatlerde bilgisayar korsanları tarafından "hack"lendi.

Yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, Bennett'in hesabından ilk olarak bayrağının yer aldığı "Filistin için özgürlük" mesajını paylaştı.

Daha sonra aynı hesaptan Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşılması da dikkati çekti.

Bennett'in hesabından ayrıca 'un adı ve Türk bayrağının bulunduğu mesajlar da paylaşıldı.

Söz konusu mesajlar kısa süre sonra silinirken İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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