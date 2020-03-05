Bugünkü
Takvim

ı Miçotakis’in babası ’ye sığınmıştı

'ın kapısına gelen göçmenlere uyguladığı şiddet büyük tepki çekmiş, önceki gün birçok gazete manşetinden 2’nci Dünya Savaşı’nda ’ye sığınan Yunan mültecileri hatırlatmıştı. Son gelişmeler üzerine Yunanistan ı Kiriakos Miçotakis’in babası ’in de 70’li yıllarda ’ye sığındığı tekrar gündeme geldi.

  • Dünya
  • 05.03.2020 09:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:32
ABONE OL
Babası Türkiye’ye sığınmıştı
(1918-2017), Albaylar Cuntası (1967-1974) iktidara geldiğinde oğlu Kiriakos henüz 6 aylıkken 'ye kaçmıştı. Hürriyet'in haberine göre 1990-1993 arasında olan Konstantinos Miçotakis hatıralarını anlatırken, Türkiye'de kendisinin çok iyi ağırlandığını vurgular ve dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile yaptığı sohbetleri anlatırdı.



Yunan Başbakanı'nın babası, Türkiye'de bir süre kaldıktan sonra Paris'e gitmişti.



YUNAN IRKÇILAR GÖÇMEN AVINDA
Göçmene gaddarca şiddet uygulayan yalnız güvenlik güçleri değil. Bölgede devriye gezen bazı silahlı siviller de sınırı geçen göçmenleri feci şekilde dövüp polise teslim ediyor. Yunan çiftçiler, olaya tanık olan CNN Greece'in muhabiri Kostas Pliakos'u hastanelik etti. Bazı haber sitelerinde, piyade ve av tüfekleri taşıyan 4-5 kişinin, 10 göçmeni durdurdukları ve yere yatırdıkları görüntüler yayınlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri