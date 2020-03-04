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Trump ve Macron, Suriye ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü

ABD Başkanı ve , telefonda Suriye ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü. Görüşmede, Trump ve Macron, Suriye rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırılarını da konuştu.

  • Dünya
  • 05.03.2020 00:12
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 00:12
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Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı ve , telefonda Suriye ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülkenin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Trump ve Macron, haziranda ABD'de yapılacak G-7 Zirvesi'ni de ele aldı.

İki lider, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), İran'ın atomik aktivitelerini izleme çabalarını da değerlendirdi.

Görüşmede, Trump ve Macron, Suriye rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırılarını da konuştu.

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