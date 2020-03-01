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Son dakika: 'da darbeci Hafter'den alçak saldırı: 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!

Son dakika haberi! 'da darbeci Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent 'un güneyine yapılan da 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 02.03.2020 00:19
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 01:01
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Darbeci Hafter'den alçak saldırı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent 'un güneyine düzenlenen da 10 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Trablus merkezli Panorama TV'nin haberine göre, darbeci Hafter'e bağlı milisler, bu gece Trablus'un güneyindeki Tarik eş-Şuk bölgesine roketli saldırı düzenledi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Bir eve isabet eden roket nedeniyle 10 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin de yaralandığı saldırıda, evde büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Hafter milisleri geçen cuma günü 25'i Trablus'un dışa açılan tek kapısı olan Mitiga Havalimanı'na olmak üzere Trablus'a 60'tan fazla roket fırlatmıştı. Bir okula da isabet eden roket nedeniyle okulda maddi zarar oluşmuş, hafta sonu tatili olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmamıştı.

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