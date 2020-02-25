Son dakika: Libya'da darbeci Hafter milislerinden Trablus'un farklı noktalarına roketli saldırı

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un Hadba bölgesine roketlerle saldırı düzenlediğini söyledi.

UMH'ye bağlı askeri güçlerin, saldırıların yapıldığı noktalara topçu atışlarıyla misli ile karşılık verdiğini kaydeden Mecei, saldırıların gece yarısına kadar devam ettiğini belirtti.

Hafter milisleri dün Trablus'un Seba bölgesine 5, Salahaddin ve Ayn Zara bölgelerindeki sivil yaşam alanlarına birer olmak üzere toplam 7 adet Grad roketi atmıştı.

MİTİGA HAVALİMANI'NA SALDIRI

Öte yandan Libya Ahrar televizyon kanalı, Trablus'un dışarı açılan tek kapısı olan Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılar nedeniyle havalimanında uçuşların 2 saat durduğu sonra yeniden normale döndüğü belirtildi.

Şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı 3 defa hedef almış, kısa süreli durdurulan uçuşlar birkaç saat sonra tekrar başlamıştı. Daha önce 3 ay kapalı kalan Mitiga Havalimanı, 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.