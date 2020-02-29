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Son dakika: Vladimir Putin ve Emmanuel Macron 'deki gelişmeleri görüştü

Askerlerimizin Esad rejimi tarafından kalleşçe şehit edilmesinin ardından  Devlet Başkanı Vladimir Putin,  Macron ile görüştü. Görüşmede 'deki gelişmeler ele alındı.

  • Dünya
  • 29.02.2020 21:55
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 21:55
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Putin ve Macron İdlib hakkında görüştü

Devlet Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 'deki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin, "İdlib bölgesinde hızla artan gerginlik başta olmak üzere 'deki gelişmeler ele alındı. Putin, Suriye'nin kuzeydoğusunda terörle mücadeleye ilişkin alınan tedbirler konusunda Macron'u bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki insani durumun da görüşmede değerlendirildiği aktarılarak, "Putin, Suriye krizinin çözümüne ilişkin ilgili tüm konuların, ve Rusya arasında 'da önümüzdeki günlerde yapılacak üst düzeyli zirvede detaylıca ele alınacağını ifade etti." açıklamasında bulunuldu.

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