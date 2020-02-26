Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad roketleriyle vurdu, ancak uçuşlar durdurulmadı.

2 SAAT BOYUNCA DURDURULMUŞTU

Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na dün gece de roketli saldırı düzenlemiş ve uçuşlar güvenlik amacıyla 2 saat boyunca durdurulmuştu.

Mitiga Havalimanı, şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri tarafından dört kez hedef alındı.