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'da darbeci Hafter'den 'taki 'na

’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent ’un dışa açılan tek kapısı ’na düzenledi.

  • Dünya
  • 27.02.2020 00:11
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 00:11
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Darbeci Hafter'den Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Birleşmiş Milletler () nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri 'nı grad roketleriyle vurdu, ancak uçuşlar durdurulmadı.

2 SAAT BOYUNCA DURDURULMUŞTU
Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na dün gece de düzenlemiş ve uçuşlar güvenlik amacıyla 2 saat boyunca durdurulmuştu.

Mitiga Havalimanı, şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri tarafından dört kez hedef alındı.

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