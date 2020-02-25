Bugünkü
Takvim

, ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (), ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı belirtildi.

  • Dünya
  • 25.02.2020 22:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.02.2020 22:33
ABONE OL
IKBY'den flaş İran kararı!

Yerel medyada çıkan haberlere göre dün ticari geçişlere kapatılan Erbil yönetiminin kontrolündeki Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan Sınır Kapıları sadece akaryakıt ve transit yük taşıyan araçların geçişlerine açıldı.

Sağlık Bakanı Saman Berzenci de halkın yeni tip koronavirüs endişesine açıklık getirmek amacıyla bugün Erbil'de basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüsün can aldığı 'dan 'tan bu yana dönen Iraklı vatandaşların sayısının 2 bine ulaştığını belirten Berzenci, İran'dan gelen vatandaşlar ve bölge halkında henüz virüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

KAFELER KAPATILDI
Süleymaniye vilayetinin Kelar ilçesinde koronavirüs endişesi nedeniyle kaymakamlık tüm kafelerin kapatılması talimatı verdi.

Yerel medyaya konuşan Kelar Kaymakamı Şahab Ahmed, ilçede koronavirüse karşı tedbir amaçlı tüm kafelerin kapatılmasına karar verdiklerini belirtti.

Kelar ilçesi, İran sınırına yakın bir mesafede yer alıyor.

İRANLI ÖĞRENCİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ
Irak'ta dün ilk defa koronavirüs teşhisinin konulduğu Necef kentindeki İranlı öğrenci de tedavi için ülkesine gönderildi.

Necef Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Necef Konsolosluğu koordinasyonunda, hasta öğrenci ambulans ve doktor gözetiminde kara yoluyla İran'a gönderildi." ifadeleri kullanıldı.

IRAK'TA KORONAVİRÜS VAKASI
Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Şubat'ta aldığı kararla İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını önce 3 gün süreyle kapatmış, ardından bu süreyi 15 güne çıkarmıştı.

Irak, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

Bağdat yönetimi, ayrıca Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.

Irak'ın Necef kentinde, dün İranlı bir öğrencide bugün de Kerkük'te aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri