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Son dakika: 'ın kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü

Son dakika haberine göre ’ın kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Irak'ın Necef kentinde de dün lı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

  • Dünya
  • 25.02.2020 12:51
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 12:52
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Irak'ta koronavirüs şoku! 4 kişi...

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'te bir süre önce 'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.

Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

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