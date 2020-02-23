ABD eski Başkanı Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama, adeta para bastı! Çift katıldığı konferanslardan yaklaşık 50 milyon dolar kazandı. Michelle Obama'nın Becoming (Olmak) kitabından da 50 milyon doların üzerinde para kazandığı açıklandı. Çiftin üç yıllık toplam kazancı 200 milyon dolar...
Obama bank! Barack Obama ve Michelle Obama, adeta para bastı!
ABD eski Başkanı Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama, adeta para bastı! Çift katıldığı konferanslardan yaklaşık 50 milyon dolar kazandı. Michelle Obama'nın Becoming (Olmak) kitabından da 50 milyon doların üzerinde para kazandığı açıklandı. Çiftin üç yıllık toplam kazancı 200 milyon dolar...
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