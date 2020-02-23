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Obama bank! ve , adeta para bastı!

eski Başkanı ve eski First Lady , adeta para bastı! Çift katıldığı konferanslardan yaklaşık 50 milyon dolar kazandı. Michelle Obama'nın Becoming (Olmak) kitabından da 50 milyon doların üzerinde para kazandığı açıklandı. Çiftin üç yıllık toplam kazancı 200 milyon dolar...

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Obama bank!
ABD eski Başkanı ve eski First Lady , adeta para bastı! Çift katıldığı konferanslardan yaklaşık 50 milyon dolar kazandı. Michelle Obama'nın Becoming (Olmak) kitabından da 50 milyon doların üzerinde para kazandığı açıklandı. Çiftin üç yıllık toplam kazancı 200 milyon dolar...

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