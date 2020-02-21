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meclisinde skandal! Firari militanlarına övgü...

'de Virginia Delegeler Meclisi’nde konuşan ABD’li politikacı , firari ’cüler ve FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici’ye övgü dolu sözler söyledi. Firari FETÖ'cüleri mecliste ‘cesur gazeteciler’ olarak tanıttı. Meclistekiler ise FETÖ’cüleri alkış yağmuruna tuttu.

  • Dünya
  • 21.02.2020 18:32
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 18:49
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FETÖ militanlarına ABD meclisinde övgü!

'nin Virginia eyaleti Delegeler Meclisi'nde Çarşamba günü düzenlenen oturumda konuşan Demokrat Parti Üyesi Delege Mark D. Sickles, Fairfax kentindeki Amerikan Türk Dostluk Derneği'nden arkadaşları olarak tanıttığı firari 'cüler ve Abdülhamit Bilici'nin 'sürgün edilmiş' medya çalışanları olduğunu söyledi.

Konuşmasında (FETÖ) yapılanmasına ve bu iki FETÖ'cünün neden soruşturma geçirdiği ve firar ettiğine değinmeyen Sickles, Arslan ve Bilici'yi 'soruşturma geçirmiş, vatansızlar' diye tanımladı.

SKANDAL SÖZLER KULLANDI
ABD'li Sickles, "Bu cesur gazetecilerin yanındayım, Türkiye'de basın özgürlüğünün olmayışının farkındalığını arttırma çabalarını alkışlıyorum. Umarım sizde onlara hoş geldiniz dersiniz" diye konuştu.

Sickles'in konuşmasından sonra Arslan ve Bilici ayağa kalktığı ve meclistekilerin ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttuğu görüldü.

FETÖ'YÜ MASUM GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Abdulhamit Bilici, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD'ye firar etmiş; ABD'de katıldığı etkinliklerde terör örgütü FETÖ'ye methiyelerde bulunarak darbe girişimini 'masum' göstermeye çalışmıştı.

14.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Dink davası sanığı ve hakkında yakalama kararı olan ve ABD'ye firar etmiş olan FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da sosyal medya hesabından örgütü savunarak ABD'de katıldığı programlarda aleyhinde propaganda konuşmaları yapıyor; sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlıyor.

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